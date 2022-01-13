Эксперты обсудят проблемы реализации мусорной реформы в Петербурге в эфире Медиагруппы «Патриот»

Проблемы новой мусорной реформы в Петербурге станут предметом обсуждения экспертного сообщества в эфире Медиагруппы «Патриот».

С 1 января 2022 года в Санкт-Петербурге в силу вступила новая мусорная реформа. Теперь за вывоз мусора в городе будет отвечать АО «Невский экологический оператор» (АО «НЭО»). Однако петербуржцы уже недовольны плохой работой нового оператора. Во дворах Северной столицы уже скопились целые мусорные завалы, которые никто до сих пор не вывозит, пишет ФАН.

На пресс-конференции в медиацентре «Патриот», которая начнется 14 января в 12:00 по московскому времени, эксперты поднимут тему мусорного коллапса в городе. Также аналитики обсудят причины, почему новый оператор не справляется со своевременным вывозом отходов.

Среди приглашенных гостей будут представители Автопарка №1 «Спецтранс», компаний «Эко Лэнд», «Петро-Васт» и АО «Невский экологический оператор».