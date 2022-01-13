Sohu: Россия неприятно удивила США реакцией на угрозы санкциями в свой адрес

Россия жестко поставила США на место в ответ на угрозы санкциями. К такому выводу пришли китайские аналитики издания Sohu.

Как отметили авторы статьи, все чаще Вашингтон стал высказывать угрозы в адрес Москвы. В результате ответ России стал полной неожиданностью для руководства США. Россия всего лишь хотела получить у Соединенных Штатов гарантии по безопасности, но пошла на жесткий шаг, передает «ПолитРоссия».

В итоге Россия объявила об успешном полете бомбардировщика Ту-160М из новой серийной партии. Страна вновь начала производить один из самых опасных в мире самолетов, а первый из них уже поднялся в воздух. Китайцы отмечают, что это событие стало реакцией на антироссийские выпады Запада.

«Перед лицом агрессивности США и других стран Россия, наконец, осознала, что сила — это единственный аргумент, понятный Западу», — пишет Sohu.

Ранее сенаторы от Демократической партии США представили законопроект о новых антироссийских санкциях на случай обострения обстановки вокруг Украины. Документ предполагает введение ограничений против президента РФ Владимира Путина.