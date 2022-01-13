«Нет финансирования»: атаман Царьков о проблемах развития казачества в России

В рамках конференции Медиагруппы «Патриот» атаманы Виталий Царьков и Александр Яковлев обсудили вопрос, который касается необходимости денежной поддержки со стороны государства для привлечения казаков на госслужбу. Гости отметили, что на территории Петербурга и Северо-Западного региона есть существенные проблемы с развитием казачества.

Во время обсуждения актуальной темы журналисты привели в пример поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», который не получает субсидий от государства, а только «моральную» поддержку. Однако, несмотря на эти факторы, волонтеры продолжают вести свою деятельность. В связи с этим у многих появился вопрос, действительно ли казачеству необходимо какое-либо «подспорье» для того, чтобы доказать свою значимость и эффективность.

«В Санкт-Петербурге у казаков нет финансирования», — заявил атаман станицы «Адмиралтейская» Виталий Царьков.

Походный атаман Яковлев считает, что в данной ситуации власти пытаются привлечь его коллег на безвозмездную работу. Второй спикер поддержал эту позицию и отметил, что до сих пор в России не разработано четкого законодательства, которое бы регулировало госслужбу казаков.