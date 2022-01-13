Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сегодня прокомментировал ситуацию в Центральноафриканской Республике. Он заявил, что все важные вопросы безопасности страны находятся в руках бойцов «ЧВК Вагнера».

По словам главы Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александра Иванова, европейские политики завидуют успехам россиян в ЦАР. Также в заявлении, опубликованном на странице организации в соцсетях, говорится, что западные чиновники готовы записать в число «вагнеровцев» любого россиянина за рубежом.

«Да, хотя СОМБ не является ЧВК "Вагнер", но мы гарантируем, что благодаря нашей подготовке уже долгое время ключевые вопросы безопасности в ЦАР находятся под полным контролем!» — написал Александр Иванов.

Он добавил, что сегодняшнее заявление Борреля весьма символично, ведь именно в этот день год назад боевики начали наступление на столицу ЦАР. Тогда бывший президент Франсуа Бозизе пообещал им поддержку Запада взамен на помощь в силовом захвате власти. Радикалы начали обстреливать квартиры на севере и на юге Банги.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

В беседе с «Народными новостями» Иванов добавил, что слаженная работа многих структур позволила избежать геноцида, который мог бы стать еще одним кровавым пятном в истории республики.

«Русские инструкторы помогли армии ЦАР организовать разведывательные мероприятия, которые не позволили боевикам застать армию врасплох, и оказали тактическую поддержку, обеспечившую максимально эффективное распределение сил в кризисной ситуации», — полагает Иванов.

Победа над радикалами 13 января воодушевила население страны и позволила организовать эффективную контратаку на позиции боевиков, заключил глава СОМБ.