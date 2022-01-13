Сосновский указал, кто на Западе раскручивает образ России как «вечного врага»

Европа переживает смену элит, в ходе которой активную деятельность завершают люди, которые своими глазами видели настоящую войну – Вторую мировую, и у руля оказываются те, которые войны не видели, но думают, что готовы воевать.

Об этом в эфире радиопередачи «Полный контакт» рассказал живущий в Германии публицист и политолог Александр Сосновский, рассуждая о том, кто и зачем представляет в Европе Россию в образе «вечного врага».

В Европе, по словам Сосновского, часть политиков представляют собой люди, никогда не видевшие настоящей войны и крови, но сидящие перед каратами с флажками и танками и думающие, что они готовы воевать с Россией.

Эти политики, по словам политолога, являются представителями поколения соцсетей, которое существует в виртуальной реальности, и поймет, что собой представляет настоящая война только после того, как попадет в реальность. И это, по мнению Сосновского, является главной проблемой современных западных элит.

«Идет смена элит. Но дело не в этом, а в том, что идет смена элит при потере тех, кто видел и знал настоящую – Вторую мировую войну», – подчеркивает Сосновский.

Политиков и дипломатов, помнивших ужасы настоящей войны, в Европе практически не осталось, а на их место пришло другое поколение, отмечает эксперт.

При этом, по словам Сосновского, на Западе и в Европе есть определенные круги, которые целенаправленно раскручивают образ России как «вечного врага».

«Есть определенные круги в Европе. К ним относятся некоторые старейшие монархии и финансово-политические круги средних поколений, у которых глубоко укоренилось мнение, что с Россией можно воевать, и Россия – это империя зла», — объяснил политолог.

Федеральное агентство новостей /

Этим, к сожалению, занимаются те круги, которые либо обладают серьезной политической властью, либо влиянием на нее, причем консервативная часть европейских элит сомкнулась с самой радикальной частью общества – «зелеными».

Раньше в России не сталкивались с подобным феноменом, но сейчас в Европе происходит именно это, отметил Александр Сосновский. А причина этому кроется в том, что Россию на Западе воспринимают, как «непонятную страну с непонятными людьми» и потому не любят. И к тому же значение имеет тот факт, что Россия обладает гигантскими ресурсами, которых у Европы уже почти не осталось, заключил политолог.