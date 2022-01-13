Японская теннисистка Осака возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира

Победительница четырех турниров серии Большого шлема Наоми Осака заняла первое место в списке самых богатых спортсменок планеты.

Редакция журнала Forbes представила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира по итогам прошлого года. Первое место в нем заняла японская теннисистка Наоми Осака. За год бывшая первая ракетка мира заработала 57,3 миллиона долларов.

На второй строчке рейтинга Forbes расположилась именитая американская теннисистка Серена Уильямс. В 2021 году четырехкратная олимпийская чемпионка в одиночном и парном разрядах заработала 45,9 миллиона долларов. Третье место в рейтинге заняла ее старшая сестра Винус. Ее годовой доход составил 11,3 миллиона долларов.