Фигуристка Хендрикс обошла Трусову и Щербакову в короткой программе на ЧЕ

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс обновила личный рекорд на чемпионате Европы. Спортсменка заняла второе место в короткой программе, на третьем месте оказалась россиянка Александра Трусова.

Чемпионат Европы в Таллине завершился серебром для фигуристки Луны Хендрикс в короткой программе. Спортсменка обошла Александру Трусову и Анну Щербакову, которой не удалось попасть на пьедестал.

Лидером в короткой программе стала россиянка Камила Валиева. Фигуристка не только заняла первое место, не допустив ни единой ошибки в исполнении тройного акселя, но и установила новый мировой рекорд, получив 90,45 балла. Выступление Трусовой отметилось падением, Щербакова допустила ошибку во время каскада тройной лутц — тройной риттбергер.