Пророческая обложка The Economist свидетельствует о начале новой эпохи в 2022 году

Пророческая обложка британского журнала The Economist, который считается рупором династии известных финансистов и банкиров еврейского происхождения Ротшильдов, свидетельствует о начале новой эпохи в 2022 году. К такому выводу пришли конспирологи.

По словам экспертов, которые попытались расшифровать мистическую обложку The Economist о событиях в 2022-м, в новом году на мировой арене настанет новая эпоха — постковидная. Это можно понять по названию «Мир будущего-2022», подчеркнули они.

Также конспирологи рассказали о том, что ждет американского президента Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина в будущем. По их мнению, сердце одного из них находится под прицелом.

«В новом году однозначно грядет большая война либо громкое убийство, которое потрясет мир. Объект покушения — Си Цзиньпин или Джо Байден», — считают эксперты.

Ранее сообщалось, что эксперты расшифровали пророчества американского медиума Эдгара Кейси, которые касаются будущего России. Мистик считал, что РФ сыграет одну из главных ролей на мировой арене.