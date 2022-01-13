МИД РФ: назначение Умарова главой мининформа Казахстана является внутренним делом республики

Назначение Аскара Умарова министром информации Казахстана является внутренним делом республики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам спикера ведомства, вместе с тем националистические выступления чиновника являются недопустимыми.

«Заявления националистического толка, сюда входят все: и ксенофобия, и разжигание ненависти, которые справедливо вызвали, как многие сказали, обостренную реакцию у граждан и России, и Казахстана, — мы считаем неприемлемыми», — отметила Захарова.

Дипломат добавила, что руководство Казахстана следует курсу на углубление дружественных отношений с Россией, а также на обеспечение прав всех без исключения граждан республики.

Ранее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Умарова на пост министра информации и общественного развития. Чиновник неоднократно высказывался о русских в негативном ключе, называя их «навязанной диаспорой». В результате ему запретили въезд в РФ.