Андрей Аршавин прокомментировал переход Юрия Жиркова в «Химки»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин высказал свое мнение о подписании Юрием Жирковым контракта с «Химками».

Аршавин признался, что рад за перешедшего в «Химки» Жиркова, и не исключил, что защитник еще сыграет за сборную России. Слова одного из самых титулованных футболистов страны приводит «Чемпионат».

«Молодец. Будет приятно снова увидеть его на поле. Если хочет играть, пусть играет. Значит, качества позволяют. Почему не заканчивает? Чувствует, что не сказал последнего слова в футболе. Возможно, мечтает попасть на чемпионат мира в Катар», — отметил Аршавин.

Последним клубом Жиркова был петербургский «Зенит». Срок действия контракта 38-летнего защитника с сине-бело-голубыми истек в июне 2021 года. До этого Жирков играл за столичные «Динамо» и ЦСКА, махачкалинский «Анжи» и лондонский «Челси».