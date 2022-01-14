Иранский план покушения на Трампа под названием «Месть неизбежна» слили в Сеть

На сайте лидера Ирана, который является и высшим религиозным деятелем страны, великого аятолла Али Хосейни Хаменеи появился мультик, где с помощью радиоуправляемой машинки и беспилотника происходит убийство американского экс-президента Дональда Трампа, сообщает Independent.

На двухминутном видео с говорящим названием «Месть неизбежна» происходит поистине болливудская драма: анонимный хакер несколькими движениями пальцев получает удаленный доступ к камерам наблюдения охраны 45-го американского президента, а затем и вовсе отключает их. В это же время беспилотник пролетает как раз над головой ничего не подозревающего Трампа, мирно играющего в гольф.

Хакер, прицелившись, отправляет экс-хозяину Белого дома СМС с угрозой: «Убийца Сулеймани и тот, кто отдал приказ, заплатят за это». Пока охрана и сам Трамп пытаются прочитать сообщение, воин иранского джихада жмет кнопку «Огонь», однако развязка произведения остается за кадром — ролик заканчивается изображением генерала КСИР Касема Сулеймани, который был ликвидирован США 3 января 2020 года.

Издание отмечает, что ролик является резким и провокационным жестом, особенно на фоне явно затянувшихся переговоров по теме иранской ядерной программе.

Отметим, что фильм является победителем национального конкурса, организованного в память о Сулеймани.

Смерть генерала.

Федеральное агентство новостей /

Глава спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани был устранен в Багдаде 3 января 2020 года американским авиаударом, так как, согласно заявлениям Госдепа, военный руководитель КСИР представлял угрозу для американской демократии и Соединенных Штатов. Тегеран официально пообещал отомстить виновным в смерти главы «Аль-Кудс».

Ранее стало известно, что президент Ирана Ибрагим Раиси договорился с президентом России Владимиром Путиным о всеобъемлющем сотрудничестве Тегерана и Москвы.