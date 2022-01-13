«Мы никогда не будем махать дубинкой». Лавров подвел итоги переговоров РФ с США и НАТО

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров впервые высказался о результатах четырехдневного «дипломатического марафона» по гарантиям безопасности в Европе. За это время Москва и западные страны поэтапно обсудили российские предложения по снижению напряженности в регионе: сначала 9 и 10 января в Женеве по линии США — Россия, а затем 12 января по линии Россия — НАТО. Заключительным этапом консультаций стало спецзаседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

О переговорах

Лавров заявил, что переговоры в Женеве и Брюсселе, несмотря на бескомпромиссность позиции Запада, проходили в деловой обстановке. Это, по его словам, позволяет рассчитывать на то, что США «осмыслят» итоги прошедшей встречи с Россией.

«Могу подтвердить то, что мы говорили — переговоры были деловыми. Такая позиция Запада достаточно жесткая, аррогантная где-то, неуступчивая, она все-таки излагалась спокойно, в деловом ключе», — заявил он в эфире программы «Большая игра», которую покажут 13 января в 22:30 мск.

kremlin.ru / Администрация президента России

По словам главы российского МИД, попытки Запада утвердить свое доминирование в мире полностью подтвердились в ходе переговоров. Тем не менее российская сторона этого ожидала и излагала свою позицию не менее твердо, чем США и НАТО, приводя такие аргументы, которых у них не было, добавил Лавров.

«Мы настойчиво возвращали их не к натовским порядкам, а к тем договоренностям, которые были выработаны в рамках всего Евроатлантического сообщества, в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе», — поделился глава МИД.

Лавров указал, что США и НАТО категорически отвергают право России претендовать на гарантии нерасширения Альянса на восток. Однако он напомнил, что свобода одних государств вступать в союзы не должна подрывать безопасность других.

Global Look Press / NATO

«Ни одна страна или союз стран не имеют право претендовать на доминирование в Евроатлантике», — указал Лавров.

Перспективы продолжения переговоров с США зависят от того, как Вашингтон и Брюссель воспримут предложения России, в том числе и о нерасширении НАТО, констатировал Лавров. Москва рассчитывает, что западные партнеры сдержат обещание и «положат на бумагу» свою реакцию.

«Американцы нам обещали постараться, но мы им сказали, что стараться нужно очень сильно, сделать свои встречные предложения на следующей неделе. Если какая-то статья наших предложений им не подходит, пусть объяснят почему и напишут на бумаге. Если подходит с поправками, пусть делают эти поправки тоже в письменном виде», — призвал дипломат.

/ Пресс-служба МИД РФ

Одним из конкретных результатов переговоров Лавров назвал готовность США и НАТО обсуждать новый режим по ракетам средней и меньшей дальности в Европе. Однако министр иностранных дел подчеркнул, что Москва не намерена долго ждать ответа Запада по гарантиям безопасности.

О санкциях США

Новый санкционный законопроект американских сенаторов Лавров окрестил нервным срывом. Согласно документу, в случае агрессии России в сторону Украины США грозятся ввести ограничения в отношении президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, других членов правительства и командующих вооруженными силами, а также ряда крупных банков на выбор президента Джо Байдена.

«Мы не будем уподобляться американцам, которые говорят: "Вы должны убрать войска с этой части своей суверенной территории, а не то мы объявим против вас санкции". Но это же просто неприлично. Мы не будем никогда махать дубинкой и требовать на переговорах, мол, если вы так не поступите, то мы вас будем бить. Мы будем реагировать на реальное развитие событий», — отметил Лавров.

kremlin.ru / Администрация президента России

При этом министр иностранных дел отметил «высокомерие» американской делегации в Женеве, которая потребовала от РФ «вернуть в казармы» свои войска, расположенные на ее же территории, но при этом отказалась передвинуть свои вооруженные силы и технику от российских границ.

О ситуации в Казахстане

Лавров назвал постыдной реакцию Запада, в том числе ОБСЕ, на события в Казахстане. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен усомнился в том, что республика нуждается в помощи ОДКБ, и предупредил, что русских бывает сложно заставить уйти, когда они оказались «в твоем доме».

«ОБСЕ, которая настолько неадекватно реагировала на события в Казахстане и, в конце-концов, пыталась призывать всех к тому, чтобы соблюдать права журналистов, права человека и так далее — это стыдно. В таких ситуациях надо прямо показывать на причины того, что произошло», — подчеркнул министр.

Федеральное агентство новостей / Сергей Петров

Причины произошедшего в Казахстане России примерно понятны — сейчас она обсуждает их с казахстанскими коллегами и другими странами-членами ОДКБ, поделился Лавров. По его словам, это не имеет никакого отношения к конспирологическим теориям о том, что кризис был спровоцирован Москвой или Западом.

«Это все от лукавого. Расследование будет завершено, и результаты, конечно, должны быть представлены мировому сообществу», — заверил дипломат.

Глава МИД РФ добавил, что миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане прошла идеально с точки зрения ее результата. Решение президента республики Касыма-Жомарта Токаева объявить о возвращении миротворцев в родные государства лишь это подтверждает.