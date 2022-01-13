Железнодорожники Литвы рассказали о лазейке для возвращения белорусского транзита

Перевозчики Литвы, несмотря на санкции США против Белоруссии и готовность государственной компании «Литовские железные дороги» (LTG) расторгнуть договор с «Беларуськалием», все же могут претендовать на перевозку белорусских удобрений.

Об этом, ссылаясь за заявление пресс-службы LTG, сообщает издание Rubaltic.

В частности, в литовской государственной компании заявили, что LTG готова по требованию правительства расторгнуть договор с белорусским предприятием по производству удобрений, которое якобы представляет угрозу национальной безопасности Литвы, но другие литовские перевозчики все же смогут продолжать сотрудничать с «Беларуськалием».

«LTG основывает свои планы действий на возможных различных сценариях, влиянии и рисках для компании и государства на анализе правовой среды и мирового рынка удобрений. Анализ показывает, что другие компании ещё могут претендовать на перевозку удобрений», - заявила пресс-служба литовского государственного перевозчика.

При этом в «Литовских железных дорогах» отметили, что, если компания в соответствии с требованием правительства прекратит сотрудничество с «Беларускалием» с 1 февраля 2022 года, она все же сможет продолжать сотрудничество с другими белорусскими предприятиями, которым требуется доставка продукции европейским потребителям.

«"Беларуськалий" не единственная компания, которая может заказать перевозку этого груза. К LTG Cargo по-прежнему могут обращаться другие компании, не включенные в санкционные списки. Литва присоединилась к международным соглашениям, согласно которым существующие или потенциальные клиенты могут основывать свои запросы на перевозку белорусских удобрений», — говорится в заявлении.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Если LTG Cargo получит новый заказ от какой-либо белорусской компании на перевозку удобрений, транспортная компания сможет его выполнить, предварительно проконсультировавшись с государственными органами, и в первую очередь с Координационной комиссией по охране объектов, представляющих важность для национальной безопасности Литвы.

«В настоящее время LTG дополнительно анализирует текущую правовую среду, риски, вытекающие из различных литовских и международных правовых актов и многосторонних соглашений, которые могут возникнуть в результате отказа от заключения договоров о перевозке белорусских удобрений в будущем, и возможные последствия», — добавили в пресс-службе «Литовских железных дорог».

Напомним, литовское правительство 12 января приняло решение о необходимости расторгнуть контракт на транзит в Европу продукции белорусского производителя удобрений «Беларуськалий».