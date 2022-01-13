Власти Крыма возвращают режим QR-кодов в общественных местах

Режим QR-кодов с понедельника, 17 января, снова вводится на территории Крыма. Он был временно отменен с 28 декабря 2021 года.

Власти полуострова возвращают режим действия цифровых кодов в общественных местах. Эта мера связана с защитой населения от коронавирусной инфекции. Последующие действия будут приниматься исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации в республике.

«В абзаце первом подпункта 14.1: слова "с 20 января 2022 года" заменить словами "с 17 января 2022 года"», — говорится в указе, опубликованном на сайте крымского правительства.

Начиная с 28 декабря 2021 года в Крыму временно отменили требование предъявлять документы о прививке от COVID-19. Соответствующие изменения внес глава республики Сергей Аксенов.