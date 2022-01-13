Военный эксперт Матвийчук раскрыл секрет успеха фильма «Гранит»

Ветеран боевых действий в Афганистане Анатолий Матвийчук объяснил значимость таких фильмов, как «Гранит», для российских зрителей.

Премьера «Гранита» состоялась в конце декабря 2021 года и сразу получила положительные отклики. Рейтинг фильма на ivi составил целых восемь баллов. Матвийчук уверен, что подобные киноленты формируют у россиян правильное представление о деятельности их страны за рубежом.

«За весь период существования Советского Союза мы помогали развивающимся африканским странам. И сейчас Россия занимается тем же самым. Поэтому показывать такие страницы нашей истории, как уже написанной, так и пишущейся прямо сейчас, конечно, надо. В том числе и на телеэкранах», – объяснил полковник в отставке в беседе с корреспондентом «ПолитРоссии».

Сюжет фильма основан на реальной истории захвата группой террористов одной из деревень Республики Мозамбик. Мирное население не смогло оказать никакого сопротивления, единственными, кто встал на защиту жителей, оказались российские специалисты. Матвийчук отметил, что обзор этих событий пользуется популярностью у российского зрителя.

«Про таких людей, конечно, надо рассказывать. Ведь наше государство посылает их выполнять союзнические задачи. И про них надо знать, их надо рекламировать. Россиянам нужно знать своих героев в лицо», — подчеркнул военный эксперт.

Как уточнил ветеран боевых действий, многие россияне не имеют представления о миротворческой деятельности их страны за рубежом. Именно поэтому такие фильмы, как «Гранит», ценны и важны.