Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Постпред РФ при ОБСЕ Лукашевич рекомендовал Западу не расценивать Москву как противника

Политика
Постпред РФ при ОБСЕ Лукашевич рекомендовал Западу не расценивать Москву как противника

Западу не следует рассматривать Российскую Федерацию в качестве противника, а для решения проблемных ситуаций стоит применять механизмы консультаций, рассказал постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Соответствующая информация распространена в тексте его выступления на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ. По его словам, это требование полностью соответствует принципу о том, что никто не будет укреплять свою безопасность в ущерб других стран, что неоднократно подтверждалось в документах ОБСЕ.

«Предлагаем партнерам отойти от ущербной и опасной логики, в рамках которой Россия рассматривается как противник, а для урегулирования проблемных ситуаций применять механизмы консультаций», — подчеркнул Лукашевич.

Ранее в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО. Мероприятие прошло в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Москвой и Вашингтоном, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг проходят консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

#обсе #запад #лукашевич