Постпред РФ при ОБСЕ Лукашевич рекомендовал Западу не расценивать Москву как противника

Западу не следует рассматривать Российскую Федерацию в качестве противника, а для решения проблемных ситуаций стоит применять механизмы консультаций, рассказал постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Соответствующая информация распространена в тексте его выступления на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ. По его словам, это требование полностью соответствует принципу о том, что никто не будет укреплять свою безопасность в ущерб других стран, что неоднократно подтверждалось в документах ОБСЕ.

«Предлагаем партнерам отойти от ущербной и опасной логики, в рамках которой Россия рассматривается как противник, а для урегулирования проблемных ситуаций применять механизмы консультаций», — подчеркнул Лукашевич.

Ранее в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО. Мероприятие прошло в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Москвой и Вашингтоном, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг проходят консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.