Экс-посол Великобритании Брентон отметил упрямство Москвы на фоне антироссийских санкций

Предупреждения США о намерении ввести ограничительные меры против России сделали Москву только более упертой, уверен бывший британский посол в РФ Энтони Брентон.

Недавно американские сенаторы из Демократической партии США представили законопроект об антироссийских рестрикциях. Документ предполагает ввод санкций и против президента РФ Владимира Путина. Ситуацию прокомментировал бывший посол Соединенного Королевства Энтони Брентон, передает телеканал CNBC.

Неожиданная реакция Москвы на угрозы США ввести санкции ошарашила экс-посла Великобритании. Он подчеркнул, что заявления Вашингтона делают Россию лишь упрямее. Однако Запад продолжает гнуть свою линию, в результате чего возникает вероятность «очень, очень опасной конфронтации». Аналогичного мнения придерживается руководитель профильного политологического центра университета Джорджтауна Анджела Стент.

«Угроза санкций до сих пор не заставила Россию отступить», — пояснила она.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пообещал Вашингтону ответ в случае ввода санкций против Владимира Путина. Он также назвал наложение рестрикций на главу государства запредельной мерой и выразил надежду, что риторика США сводится лишь к громким заявлениям.