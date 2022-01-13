Замглавы МИД РФ Рябков: книги Пелевина и фильм «Джокер» описывают ситуацию в обществе США

Лучше всего ситуацию в американском обществе описывают книги российского писателя Виктора Пелевина и фильм режиссера Тодда Филлипса «Джокер», рассказал заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Соответствующим заявлением дипломат поделился в эфире RTVI. По его словам, американская сторона испытывает некоторые внутренние напряжения и точки дискомфорта от обстоятельств, сложившихся внутри страны.

«Но и от меняющейся международной обстановки. Вспоминается фильм "Джокер", который был в какой-то мере провидческим», — подчеркнул Рябков.

Помимо этого, он привел в пример книги Пелевина «S.N.U.F.F.» и «iPhuck 10». Дипломат отметил, что американцы испытывают определенные проблемы с самоидентификацией в разных сегментах и со взглядом в будущее.

Ранее заместитель главы внешнеполитического ведомства РФ рассказал, что оснований для новых контактов Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности пока нет. По его словам, российская сторона не может быть уверена, что США и НАТО пойдут на уступки в соответствующих вопросах.