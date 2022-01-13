Главный тренер хоккейного клуба «Сарматы» пнул нападающего во время игры

Владимир Громилин, занимающий пост главного тренера клуба «Сарматы» из Оренбурга, ударил форварда во время матча МХЛ.

Наставник оренбургского клуба «Сарматы» своеобразно выразил недовольство действиями подопечного Егора Разумняка по ходу игры с «Тюменским легионом». Тренер решил проучить хоккеиста, который не слушал его замечания, и пнул нападающего ногой, встав на скамейку. Момент «воспитательной беседы» Громилина с Разумняком попал в эфир трансляции матча.

Примечательно, что «Сарматы» выиграли матч в Тюмени со счетом 3:2. Более того, Разумняк стал автором одной из заброшенных шайб. Благодаря победе клуб из Оренбурга набрал 43 очка и на данный момент располагается на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции МХЛ. В следующем матче «Сарматы» сыграют с «Мамонтами Югры».