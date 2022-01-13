Журналистка Скабеева указала на проблему в общении российских и американских дипломатов

Журналистка Ольга Скабеева опубликовала видео, на котором отчетливо видна вся суть проблемы диалога между Россией и США.

Судя по кадрам, всего лишь одно рукопожатие дипломатов РФ и США оголило проблему взаимоотношений стран. Скабеева отметила, что встреча представителей Москвы и Вашингтона раскрыла правду на истинное отношение стран друг к другу. При просмотре видео главное — следить за руками, пишет она.

«Проблема коммуникации между странами — в одном рукопожатии», — высказалась журналистка в Telegram-канале.

На видео замглавы МИД России Александр Грушко протягивает руку для рукопожатия заместителю госсекретаря США Уэнди Шерман, но в ответ вместо приветствия получает кулак.

Ранее политолог Яков Кедми отметил, что США на переговорах с Россией по безопасности демонстрируют излишнюю самоуверенность, которая в конечном счете погубит американцев. По его словам, США продолжают верить в собственную непобедимость, забывая о своих поражениях в Афганистане, Вьетнаме и других странах. Эксперт убежден, что Вашингтон в случае с Россией должен мыслить трезво, а недооценка противника может стать фатальной для НАТО.