Путин осведомил премьера Израиля Беннета о предложениях России по гарантиям безопасности

Российский лидер Владимир Путин осведомил премьера Израиля Нафтали Беннета о предложениях РФ западной стороне по гарантиям безопасности в ходе телефонных переговоров 13 января. Соответствующая информация появилась на официальной странице Кремля.

По данным пресс-службы, лидеры двух государств рассмотрели ряд актуальных вопросов. Путин также рассказал Беннету о принципиальных подходах к урегулированию внутриукраинского кризиса, указано в сообщении.

«В частности, по просьбе Нафтали Беннета президент России информировал по существу инициативы о выработке юридически оформленных договоренностей, гарантирующих безопасность Российской Федерации, и проводимой на этот счет работе с США и их союзниками по НАТО», — сказано в заявлении Кремля.

Ранее Соединенные Штаты сообщили, что дадут РФ свой ответ по гарантиям безопасности в письменной форме на следующей неделе. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.