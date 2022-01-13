«Надо возвращаться домой». Шойгу рассказал об итогах миротворческой миссии в Казахстане

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о результатах миротворческой миссии коллективных сил ОДКБ в Казахстане. Во время рабочей встречи, которая проходила в открытом формате, глава военного ведомства рассказал о роли миротворцев в стабилизации ситуации в соседней республике и озвучил сроки вывода российских подразделений.

О главной задаче

По словам Шойгу, на первом этапе миссии миротворцы должны были освободить силовые структуры Казахстана от охраны важных государственных объектов. В общей сложности под контроль коллективных сил ОДКБ перешло 14 объектов инфраструктуры. План по их передаче обратно казахстанским правоохранителям был утвержден на заседании Совета министров обороны стран-членов организации 13 января.

«За счет такого темпа операции удалось в первые же дни высвободить порядка 1,6 тысячи сотрудников силовых структур Казахстана, которые активно включились в работу по борьбе с бандитами, которые принесли этот хаос в республику», — отметил Шойгу.

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О графике вывода

Министр обороны указал, что вывод миротворческих сил из Казахстана начнется уже сегодня — 13 января. Ранее о полном завершении миссии объявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, уточнивший, что поэтапный вывод контингента займет не более десяти дней.

«Завтра [14 января] 14-ю бортами выводим все силы наших коллег — Армении, Таджикистана, Белоруссии. Киргизские коллеги выходят — с учетом того, что они рядом, — своим ходом. Далее в течение пяти дней по мере передачи объектов будет осуществляться вывод и оставшихся миротворческих сил. Планируем завершить всю работу 19 числа», — доложил Шойгу.

В ответ Владимир Путин заявил, что миротворческие силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане — ближайшего партнера и союзника России. По его словам, помощь организации позволит казахстанским властям решать проблемы социально-экономического и политического характера «в свободном и спокойном режиме».

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«Те люди, которые выступали за понижение цен на энергоносители, и те, которые с оружием в руках по несколько суток вели боевые действия с вооруженными силами, окружая их в местах дислокации, — это совсем разные люди и у них разные цели», — указал президент.

Путин добавил, что миротворцам удалось достаточно быстро сконцентрировать необходимые силы и ресурсы за счет российской военно-транспортной авиации. По его словам, все сработало как часы: «быстро, слаженно и эффективно».

«Я хочу поблагодарить вас, Генеральный штаб, всех, кто руководил операцией, за эту работу и выразить надежду, что эта практика применения наших Вооруженных Сил будет дополнительно изучена, будут внесены коррективы, если они должны быть внесены, в практическую работу. В целом надо возвращаться домой — мы свою задачу выполнили», — заключил глава государства.

Ранее Токаев сообщил главам стран-членов ОДКБ о начавшемся выводе миротворцев с казахстанской территории и поблагодарил за поддержку на фоне беспорядков в республике.