Путин: миротворцы ОДКБ в Казахстане успешно выполнили свою задачу и могут возвращаться домой

Миротворческий контингент Организации Договора о коллективной безопасности может возвращаться домой после успешной операции в Казахстане. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

На встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу глава государства отметил, что миротворцы организовали операцию быстро, слаженно и эффективно. По его словам, помощь ОДКБ позволит Казахстану далее в спокойном режиме решать социально-экономические и политические вопросы.

Также российский лидер подчеркнул, что практика применения миротворческих сил организации в республике должна быть тщательно проанализирована и при необходимости подвергнуться определенным коррективам.