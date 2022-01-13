Первый случай смерти инфицированного COVID-19 ребенка зафиксировали в Финляндии

Первая смерть ребенка, которая может быть связана с коронавирусной инфекцией, выявлена на территории Финляндии.

Погибший ребенок был учеником начальной школы в общине Лайхиа на западе страны. Его смерть подтвердил глава региона по вопросам образования Маркку Лаукконен.

«Печальный инцидент, который меня глубоко потряс», — передает слова Лаукконена финская общественная телерадиокомпания Yle.

Ребенка доставили в местную больницу на прошлых выходных. В этом учреждении он впоследствии скончался. Медики диагностировали ему коронавирус, однако до сих пор нет явных признаков того, что он умер именно в результате заражения COVID-19.

Индийский врач Анимеш Арья предупредил, что омикрон-штамм коронавируса может быть более опасным для детей. Это связано с небольшим размером дыхательных путей.