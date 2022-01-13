Британский раскол. Джонсона отправляют в отставку из-за незаконной вечеринки

Лидер шотландской «Консервативной партии» Дуглас Росс призвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона уйти в отставку из-за организации незаконной вечеринки в собственной резиденции в мае 2020 года. Напомним, тогда в Соединенном Королевстве действовал запрет на любые собрания численностью более двух человек из-за карантина.

10 января телеканал ITV показал зрителям одно из приглашений на закрытое мероприятие, которые были разосланы представителям британской элиты от имени помощника Джонсона Мартина Рейнолдса. Накануне премьер во время выступления в парламенте подтвердил, что вечеринка тогда действительно состоялась, после чего принес публичные извинения за нарушение собственных правил.

Позднее в The Times сообщили, что на самом деле глава правительства и не думает раскаиваться. По данным журналистов, сразу после спича перед народными избранниками премьер уединился с коллегами в чайной комнате и начал уверять их, что все происходящее лишь «один из многочисленных ударов в политике».

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С этим утверждением в разговоре с «Политикой Сегодня» согласился и старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. Эксперт считает, что Великобритании не грозит правительственный кризис в обозримом будущем даже несмотря на лицемерие Бориса Джонсона.

«Конечно, лейбористам удобно использовать данный факт, чтобы максимально потрепать нервы консерваторам, да и самому Джонсону. Ситуация будет развиваться в направлении обострения межпартийной борьбы лейбористов и консерваторов. И в плане накопления недовольств в самой правящей партии [консерваторов]. Но в целом никто и не надеется, что вотум недоверия может привести к отставке Джонсона», – подытожил российский политолог.

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По словам Оленченко, в партии Джонсона и до скандальной вечеринки имелись предпосылки к расколу: одни ее представители считают себя «обделенными», другие — просто не всегда одобряют действия британского премьера. Так что дополнительный «резерв» голосов за его отставку в лице консерваторов у оппозиции все же имеется, но он слишком мал.

«Им никто не мешает воспользоваться правом провести вотум недоверия в парламенте. Но заведомо известен его результат — это не приведет к отставке Джонсона. По одной простой причине — возглавляемая им партия имеет большинство мест в парламенте», – заявил эксперт.

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