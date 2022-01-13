Глава МИД Германии Бербок посетит Москву с официальным визитом 18 января

Визит новой главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву запланирован на 18 января, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

По ее словам, немецкий дипломат встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым. Стороны планируют обсудить предложения Москвы по гарантиям безопасности в европейском регионе.

«Напомню, это будет первая очная встреча двух министров после назначения Анналены Бербок руководителем внешнеполитической службы ФРГ», — добавила Захарова.

Ранее Бербок заявила о важности поддерживания диалога с Российской Федерацией. Глава МИД отметила, что только таким образом можно найти выход из сложившегося кризиса.