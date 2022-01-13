Лавров: санкционный законопроект сенаторов США против РФ свидетельствует об их нервном срыве

Законопроект американских сенаторов об ограничениях против России является свидетельством их нервного срыва. К такому выводу пришел глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.

По словам министра иностранных дел, Москва отреагирует на новые ограничения со стороны Вашингтона. Лавров напомнил о том, что президент России Владимир Путин во время телефонных переговоров со своим американским коллегой — Джо Байденом — дал понять о последствиях подобных действий для США.

«Как это будет выглядеть? Мы не хотим никого пугать, мы будем принимать наше решение на основе конкретной ситуации, которая сложится в результате тех или иных действий США и их западных союзников», — отметил глава МИД России.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сообщил, что попытки Запада утвердить свое доминирование в мире в полной мере подтвердились в ходе переговоров с российской стороной относительно вопроса гарантий безопасности.