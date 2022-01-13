Прибалтика просит НАТО увеличить военный контингент из-за России

Страны Прибалтики начали переговоры с руководством НАТО об увеличении числа батальонов Североатлантического альянса на своей территории из-за «угрозы со стороны России», заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. По ее словам, Латвия, Эстония и Литва настаивают на «наращивании» военного контингента.

«Конечно, мы обсуждаем с нашими союзниками вопрос об увеличении их присутствия здесь в качестве сдерживающего фактора. Если вы посмотрите на карту, страны Балтии — это полуостров НАТО, и поэтому у нас есть опасения», — сказала Каллас.

Ранее 12 января в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия — НАТО, которое стало вторым раундом консультаций между Москвой и западными странами по гарантиям безопасности. Подробнее о ходе переговоров вы можете прочитать в нашем материале.