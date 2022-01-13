Фургала и его соучастников обвинили в причинении ущерба на 3,8 млрд рублей

Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и других фигурантов уголовного дела о мошенничестве и создании преступного сообщества обвинили в десяти эпизодах преступлений и причинении ущерба в размере 3,8 млрд рублей, заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете».

По версии следствия, в 2007-2020 годах фигуранты совершили ряд тяжких деяний против собственности на территории столицы и Хабаровского края. Расследование дела находится в центральном аппарате СК на завершающей стадии.

Бастрыкин подчеркнул, что имущество обвиняемых и связанных с ними лиц на сумму более 1 млрд рублей было арестовано.