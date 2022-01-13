Россиянка Касаткина обыграла третью ракетку мира в четвертьфинале турнира в Сиднее

Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над третьей ракеткой мира Гарбинье Мугурусой в четвертьфинальном матче турнира WTA в Австралии.

Дарья Касаткина со счетом 6:4, 6:4 обыграла Гарбинье Мугурусу и вышла в полуфинал турнира в Сиднее. Встреча между теннисистками из России и Испании продолжалась 1 час 26 минут. Касаткиной удалось реализовать четыре брейк-пойнта из десяти и четырежды подать навылет.

В полуфинале турнира в Сиднее с призовым фондом более 703 тысяч долларов российская теннисистка сыграет с соотечественницей Мугурусы Паулой Бадосой. Встреча состоится 14 января. После завершения турнира в Сиднее Касаткина примет участие в Открытом чемпионате Австралии.