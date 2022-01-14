Назад в будущее. Американцы испугались новой модификации советского Ту-160

Россия собирается перезапустить производство стратегических бомбардировщиков Ту-160, которые являются самой крупной и мощной ударной платформой подобного типа, превосходя даже своего прямого конкурента из США — Rockwell B-1 Lancer. Об этом сообщило американское издание The National Interest.

По мнению экспертов NI, наиболее значимым усовершенствованием стала модификация двигателей. Еще при создании самолета в 1980-х их мощность была наибольшей в мире, из-за чего однако страдала время работы без дозаправки. После модернизации, как утверждает производитель, эффективность двигателей Кузнецова НК-32 возросла на 13%.

president.tatarstan.ru / Президент Республики Татарстан

Помимо этого, новая модель воздушного судна оборудована современным электронным оборудованием. Также была улучшена производственная база изготовления самолета. Так, Казанский авиационный завод, на котором планируется создание боевых машин, установил новое оборудование, модернизировал летно-испытательную базу, а также ввел в эксплуатацию крупнейшую в мире установку для электро-лучевой сварки и вакуумного отжига титана.

Ранее стало известно, что в центре Киева украинский предприниматель Назар Дибров организовал выставку надувной военной техники. Бизнесмен потратил на изготовление 1,2 миллиона гривен из собственных средств. Однако внешний вид предлагаемого товара не устроил представителей ВСУ — они отказались принимать муляжи «на вооружение».