Евродипломат Боррель: функционирование «СП-2» будет зависеть от развития ситуации на Украине

Евросоюз не может запретить строительство инфраструктуры, которая соответствует правилам, рассказал глава евродипломатии Жозеп Боррель, комментируя ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2».

По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, функционирование российского газопровода будет зависеть от развития ситуации вокруг Украины.

Ранее стало известно, что в Конгрессе США состоится голосование по законопроекту сенатора Теда Круза, который предусматривает введение ограничительных мер против «Северного потока — 2». Американцы считают, что санкции в отношении проекта ударят по европейским союзникам Вашингтона, прежде всего — по Берлину.