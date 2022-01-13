Политолог Гаспарян: русофобская позиция нового министра Казахстана Умарова была известна всегда

Политолог Армен Гаспарян прокомментировал отказ Россотрудничества от работы с новым министром информации Казахстана Аскаром Умаровым из-за его русофобских высказываний.

По его словам, о такой позиции Умарова было известно давным-давно. Это можно элементарным образом найти в Сети. Однако такие факты всегда придаются широкой огласке только спустя годы.

Вместе с тем политолог отметил, что отказ Россотрудничества от работы с новоиспеченным министром ничего не изменит. В качестве примера он привел аналогию с Украиной и СНГ.

«Потому что, например, филиала Института стран СНГ в Казахстане никогда не было. И что, как-то это повлияло? А даже если бы был, то как это влияет? Например, на Украине был Институт стран СНГ, и чего?» — сказал он в беседе с телеканалом «360».

Ранее стало известно, что президент Казахстана отправил в отставку правительство страны. Свои посты сохранили лишь несколько министров.