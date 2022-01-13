Политолог Карасев объяснил, почему Украина может забыть про вступление в НАТО и ЕС

Перспектива вступления Украины в Североатлантический альянс или в Евросоюз в обозримом будущем даже не просматривается.

Такое мнение в эфире украинского телеканала UkrLive высказал киевский политолог, глава Института глобальных стратегий Вадим Карасев, который уверен, что, если бы Запад всерьез рассматривал возможность включения Украины в состав НАТО, то на повестке дня была бы и возможность вступления Украины в ЕС.

«Запад и США настаивают на том, что все-таки НАТО должно оставаться краеугольным камнем европейской системы безопасности, наверное, чуть втягивать Россию или делать все, чтобы уходить от прямой эскалации, от прямой конфронтации и на какое-то время заморозить вступление Украины, Грузии, Молдовы в НАТО и Европейский союз», — считает Карасев.

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По мнению политолога, Киев должен понять, почему никто на Западе не говорит о перспективах членства Украины в Европейском союзе.

Это происходит потому что система европейской безопасности держится на двух опорах – на военном блоке НАТО и на Евросоюзе.

«Все страны сначала вступали в НАТО, а потом в Европейский союз. США обеспечивают безопасность, силовой компонент НАТО, а Европейский союз обеспечивает экономические условия, достижения, как это было на примере Польши, центральноевропейских стран, — объяснил Вадим Карасев. — Но мы же видим, что о Европейском союзе нам не говорят сейчас, только о НАТО идет речь».

Это, по мнению политолога, четко свидетельствует о том, что Украину не собираются принимать в НАТО, так как, если бы подобные планы у руководства Альянса имелись речь сейчас уже шла бы и о будущем вступлении в ЕС.