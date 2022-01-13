«Не можем повлиять на кризис». Как Молдавия пытается избежать расплаты по долгам за газ

Власти Молдавии продолжают искать лазейки в договоре с «Газпромом» о поставках газа на пять лет, чтобы не выполнять долговые обязательства перед Россией. На днях Кишинев вновь попросил российскую компанию об отсрочке оплаты за январские поставки топлива, обратили внимание эксперты аналитического портала RuBaltic.

Несмотря на то, что сегодня Молдавия практически полностью зависит от экспорта российского природного газа, действующий президент Майя Санду и проевропейское правительство во главе с премьер-министром Натальей Гаврилицей относятся к этой проблеме весьма поверхностно.

Аналитики напомнили, что молдавские власти возобновили переговоры о заключении нового соглашения с Россией в самый последний момент, когда перед республикой встала угроза полного отключения от газовых поставок. Обратиться за помощью к соседней Румынии Кишинев не мог, поскольку запасов в этой стране едва хватало для обеспечения собственных потребностей.

ФБА «Экономика сегодня» /

При этом незадолго до встречи с представителями «Газпрома» в Молдавии заявили, что без труда найдут «альтернативный источник закупки» газа в случае неудачи в Москве. Для этого правительство Гаврилицы даже выделило 1,7 миллиарда леев (около 100 миллионов долларов) компании Energocom, которая разово приобрела топливо в Польше и Нидерландах. Однако этого Кишиневу хватило лишь на сутки.

Впрочем, даже после продления контракта с Россией еще на пять лет в Молдавии остались недовольны его ценовыми условиями. Хотя и в этой ситуации власти республики были виноваты сами — к примеру, Венгрия и Сербия начинали переговоры о заключении долгосрочных газовых контрактов гораздо раньше, когда биржевые цены на газ были значительно ниже, указали эксперты.

Помимо цены на газ кишиневские власти не устроила задолженность перед российской энергокомпанией, которая составляет (без учета долга Приднестровья) 433 миллиона долларов, а с учетом просрочки платежей — 709 миллионов долларов. Тем не менее, Молдавия выполнила свои долговые обязательства перед РФ за поставки газа в октябре и первой половине ноября, поскольку Москва продлила срок оплаты на неделю.

ФБА «Экономика сегодня» / Елена Барсукова

Но проблемы никуда не исчезли. 11 января вице-премьер Молдавии Андрей Спыну вновь попросил «Газпром» предоставить отсрочку на 10–20 дней для оплаты экспорта в январе текущего года. По его словам, «Молдовагаз» сможет погасить около 35–40 миллионов долларов, еще порядка 25 миллионов может не хватить для аванса.

«Газовый кризис — это кризис не Молдовы, а европейского пространства, затрагивающего нашу страну напрямую. Повлиять на него Молдова не может, у правительства мало инструментов для снижения цены», — заверил вице-премьер.

Возможный выход из положения недавно озвучила Гаврилица, указавшая, что Спыну якобы не имел «формальных полномочий для подписания протокола», в котором, в частности, закрепляется обязанность Молдавии погасить газовый долг перед Россией. Впрочем, премьер-министр признала, что это не делает документ недействительным.

По мнению обозревателей, единственным законным способом рассчитаться с «Газпромом» может стать повышение внутренних тарифов на газ. Об этом, к слову, на днях уже предупредил глава «Молдовагаза» Вадим Чебан. Однако и это не решит проблему до конца, ведь главная цель Молдавии — обслуживание интересов западных «партнеров», а не своего народа.