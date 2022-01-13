«Придаток США». Шугалей раскритиковал ООН за лишение Судана права голоса

Организация объединенных наций (ООН) лишила права голоса восемь стран-участниц, в числе которых оказался Судан. Об этом во время очередного заседания членов Ассамблеи заявил генсек Антониу Гутерреш.

По его словам, все отстраненные от голосования страны задолжали ООН минимум два ежегодных взноса в общую казну. Чтобы восстановить свои права в полном объеме они должны внести минимальную сумму. Для Судана это $300 тыс.

Где властям африканской страны с непростым экономическим положением искать такую сумму — вопрос открытый. По данным Международного валютного фонда, опубликованным в октябре 2021 года, в рейтинге ВВП на душу населения Судан занимает 172 строчку из 185.

Федеральное агентство новостей / М. Скуратов

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей в разговоре с «Политикой Сегодня» назвал действия ООН «откровенным шантажом». По его мнению, они в очередной раз подтверждают тот факт, что Запад стремится развалить Судан, как государство.

«В Судане сейчас довольно бедственное положение, страна находится в политическом ступоре и в этот момент как раз требуют деньги — $300 тысяч. Для Организации объединенных наций не слишком изменит погоду это. Мне это очень печально слышать. В очередной раз ООН показывает свое истинное лицо», – считает глава ФЗНЦ.

Отметим, Судан лишили права голоса в ООН незадолго до принятия решения о введении санкций в отношении военных властей Мали «для обеспечения ускоренного перехода к конституционному правлению». Перестановка сил в руководстве страны грядет и в самом Судане.

Федеральное агентство новостей /

12 января председатель Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что правительство страны в ближайшее время собирается назначить нового главу кабмина, который будет гражданским, а не военным лицом.

«Все понимают, что ООН давно уже стала неким управляемым придатком США, идет игра определенная. Но не вызывают нисколько удивления все эти действия, все абсолютно предсказуемо», – резюмировал Шугалей.

Ранее Максим Шугалей рассказал о причинах военного переворота в Судане, произошедшего в октябре 2021 года.