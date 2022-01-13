Замглавы МИД Рябков: США говорят РФ «нет» по ключевым пунктам предложений по безопасности

Соединенные Штаты и их союзники говорят Российской Федерации «нет» по ключевым пунктам предложений по безопасности, рассказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, пока нет оснований для новых контактов с американской стороной и ее союзниками по предложениям безопасности. Помимо этого, он добавил, что у Российской Федерации отсутствует уверенность в том, что США и Североатлантический альянс пойдут на уступки в вопросах гарантий безопасности.

Однако диалог продолжается по разным линиям, отметил Рябков. Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что оснований для нового раунда переговоров в ближайшее время нет, разговор зашел в тупик.

Ранее политолог Яков Кедми заявил, что США на переговорах с РФ демонстрируют излишнюю самоуверенность. Эксперт считает, что она в конечном счете погубит американскую сторону.