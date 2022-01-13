Российский лидер Владимир Путин вышел победителем из переговоров с американской стороной и ее союзником — Североатлантическим альянсом. К такому выводу пришел аналитик средств массовой информации в США, обозреватель издания The Hill Авраам Шама.

По словам американского политолога, победа российского президента является безоговорочной — независимо от того, как закончатся переговоры по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что популярность Путина будет расти. Особенно это проявится в странах, соперничающих с США, считает обозреватель The Hill. «ПолитРоссия» специально для своих читателей приводит эксклюзивный пересказ данного материала.

Путин ловко обыграл коллективный Запад еще до начала переговоров России и США по безопасности, отметил Шама. Об этом свидетельствует, по его мнению, тот факт, что РФ не только выдвинула свои требования, но и усадила американскую сторону и ее союзников — НАТО — за стол переговоров.

«Путин снова побеждает», — констатировал эксперт.

Ранее пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков сообщал, что Москва наблюдает агрессивные заявления Вашингтона вокруг российско-американских переговоров по гарантиям безопасности, которые проходят в Европе.