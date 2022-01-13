В Германии назвали хорошим знаком переговоры России и НАТО по гарантиям безопасности

В Германии положительно оценили переговоры России и НАТО по вопросу гарантий безопасности в Европе. По словам немецкого министра обороны Кристины Ламбрехт, диалог такого плана является хорошим способом прекратить дальнейшее усиление напряженности.

«Мы сейчас оказались в такой ситуации, что можем возобновить переговоры, которых не было очень долгое время. Тот факт, что мы можем вновь говорить друг с другом и остановить эскалацию, является очень хорошим знаком», — заявила Ламбрехт в эфире радиостанции rbb.

Накануне в Брюсселе прошел второй этап консультаций РФ и стран Запада по российским предложениям о европейской безопасности. В частности, Москва требует вывода американского ядерного оружия из Европы, прекращения развертывания военных сил НАТО у границ РФ и гарантий невступления Украины и Грузии в состав организации.

president.gov.ua / Офіс Президента України

По итогам заседания Совета Россия — НАТО генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг выразил заинтересованность в продолжении диалога с Москвой и совершенствовании военных и гражданских каналов связи между сторонами. Однако союзники по НАТО отказались идти навстречу РФ по поводу нерасширения организации на восток.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, возглавлявший российскую делегацию, предупредил, что Москва подготовила «набор законных военно-технических мер» в случае отказа НАТО принять ее требования.

Ранее немецкий депутат от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре выразил мнение, что Россия имеет право выступать против включения Украины в НАТО. Он напомнил, что после холодной войны Москва «была взята в клещи», потому что Альянс вопреки договоренностям приблизился к российским границам.

«У России справедливо возникает тошнотворное чувство, Россия имеет право настаивать на том, чтобы Украина сейчас не досталась НАТО», — отметил он.

10 января в Женеве состоялись переговоры России и США. 13 января проходит заключительная встреча по гарантиям безопасности — спецзаседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене. О том, чего ждать России от этого мероприятия, ранее писала «ПС».