Фарке занял должность главного тренера «Краснодара»

Бывший тренер английского «Норвич Сити» Даниэль Фарке назначен новым наставником «Краснодара».

Даниэль Фарке подписал контракт с «Краснодаром» до лета 2024 года. Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба команды из Краснодарского края. Вместе с Фарке работать в тренерском штабе «Краснодара» будут Эдмунд Риемер, также тренерский штаб «быков» пополнят Кристофер Джон и Крис Домогалла.

«Краснодар» завершил первую часть сезона РПЛ на пятом месте. «Быки» набрали 29 очков в 18 матчах. В первой игре после возобновления сезона «Краснодар» встретится с занимающим шестую позицию в турнирной таблице чемпионата России «Локомотивом».