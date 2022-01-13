Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на назначение Аскара Умарова на пост министра информации и общественного развития Казахстана.

По словам Пескова, Москва намерена работать со всеми представителями обновленного правительства республики.

«Россия готова работать со всеми членами нового кабмина братской страны», — рассказал Песков представителям СМИ.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин раскритиковал назначение Умарова и назвал его человеком с русофобскими взглядами. По словам Рогозина, на Байконуре таким гостям рады не будут.

Также с критикой на чиновника обрушился телеведущий и журналист Владимир Соловьев. По его словам, власти Казахстана решили «отблагодарить» Россию за помощь во время беспорядков и назначить русофоба на руководящую должность в правительстве.