Мурашко сообщил о снижении заболеваемости COVID-19 в России

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России снизилась. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

По словам министра, за два месяца число пациентов с коронавирусом сократилось. В особенности положительная тенденция была заметна в последние недели.

«Мы видим, что в течение последних двух месяцев, конец 2021-го и начало 2022 года, темпы заболеваемости снизились, фактически количество пациентов последние недели сократилось на 30 процентов, адекватно же снизились и показатели смертности», — объяснил Мурашко на Гайдаровском форуме.

Главным способом профилактики коронавирусной инфекции остается вакцинация. В России данная медицинская процедура проводится бесплатно с помощью отечественных препаратов, проверенных специалистами.