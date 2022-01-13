Проблему пыток в мировых тюрьмах обсудят на конференции ФБР и Медиагруппы «Патриот»

Медиагруппа «Патриот» и российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) проведут международную конференцию, посвященную проблеме пыток в исправительных учреждениях мира.

Несмотря на Всеобщую декларацию прав человека и Конвенцию ООН против применения насилия к заключенным, правоохранители многих стран до сих пор используют антигуманные методы и уходят от ответственности, пишет ФАН. Международные и российские правозащитники расскажут о нарушении прав человека полицейскими в странах Америки, Европы и Африки. Они представят результаты многолетних исследований на эту тему и поделятся личным опытом.

Конференция состоится в четверг, 20 января, с 18:00 до 22:00 по московскому времени. В качестве спикеров выступят глава ФБР Мира Тэрада, президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей, американский правозащитник Руди Дэвис, эксперт по тюремной тематике США Пол Райт и другие эксперты.