Токаев по телефону поблагодарил Путина за помощь России в восстановлении порядка в Казахстане

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Соответствующую информацию опубликовали на официальной странице Кремля.

По данным Кремля, лидеры двух государств обсудили миротворческую операцию Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане и начало вывода миротворцев из страны.

Президент республики рассказал о мерах по окончательному восстановлению порядка в казахстанском государстве, сказано в заявлении. Также Токаев высказал Путину признательность за помощь и поддержку Российской Федерации в восстановлении порядка в стране, указано в тексте сообщения Кремля.

Ранее сообщалось о выводе миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана с 13 января. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.