«Запредельная мера». США готовы ввести санкции против Путина из-за Украины

Одновременно с заявлениями о том, что Соединенные Штаты «готовы поддерживать диалог с Россией», Вашингтон продолжает санкционную политику в отношении Москвы. Еще до окончания вчерашнего заседания с участием представителей НАТО стало известно, что американские сенаторы подготовили новый пакет экономических ограничений, которые готовы пустить в ход в случае «вторжения РФ на Украину».

Ни одной реальной предпосылки для подобных предположений названо не было, однако это не помешало соратникам президента Джозефа Байдена по Демпартии опубликовать 52-страничный законопроект о санкциях.

Если верить газете The Washington Post, в роли главного инициатора выступил председатель Комитета Сената США по международным отношениям Роберт Менендес. Его основные тезисы, прописанные в документе, касаются пресловутой «агрессии» российских войск у границ Украины и, конечно же, трубопровода «Северный поток — 2».

Федеральное агентство новостей /

Проект «Газпрома» на страницах документа имеет устрашающую характеристику — «инструмент злонамеренного влияния РФ». По украинскому вопросу господин Менендес предпочитает высказываться не менее резко:

«Санкции, изложенные в законопроекте, абсолютно ясно дают понять, что Сенат США не будет бездействовать в то время, когда Кремль угрожает вторжением на Украину, — предупредил политик. — [Президенту РФ Владимиру] Путину не нужно разрушать всю свою экономику, и ему не нужно жертвовать жизнями своих собственных людей в тщетной попытке переписать карту Европы».

Чтобы подопечные президента Владимира Зеленского чувствовали себя чуть более уверенно, Соединенные Штаты пообещали им помощь в размере 500 миллионов долларов, но только «в случае вторжения РФ». То же самое касается и санкций – пока Москва не пошла войной на Киев, новый документ будет пылиться в столе у Роберта Менендеса.

В список «адресатов» экономических ограничений попали российский премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, президент Владимир Путин и еще несколько видных политиков. Также под удар попали 12 банков, среди которых Альфа-банк, ВТБ, Сбербанк, Совкомбанк и другие.

Пресс-служба Сбербанка /

Санкции уже прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сравнил новые законотворческие инициативы американских сенаторов с полным разрывом дипломатических отношений между двумя странами.

«Введение санкций против главы государства, еще раз повторяю, это запредельная мера, которая сравнима с разрывом отношений. Что готова делать Россия — Россия всегда готова и всегда будет делать то, что наилучшим образом соответствует интересам нашей страны», — заявил представитель президента.

Посол России в США Анатолий Антонов также высказался по поводу возникшей ситуации и назвал предположения о «готовящемся вторжении» на Украину «плодом больного воображения местных русофобски настроенных кругов». По его словам, американские политики пытаются «преодолеть фобии», которые сами же и создали.