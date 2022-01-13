Прибывшие в Мали четверо россиян вновь попали на фото и вызвали новый всплеск паники у Запада

Французское издание France 24 использовало фотографию с четырьмя инструкторами в своем репортаже о прибытии в Мали около 200 «сотрудников ЧВК Вагнера».

Однако на снимке изображены не 200 и даже не 100, а лишь четверо человек в камуфляже и балаклавах. Судя по всему, это те военные специалисты о прибытии которых стало известно недавно из СМИ.

Мужчины на снимке занимаются безобидными банными процедурами на фоне минно-защищенных автомобилей. Однако этого оказалось достаточно для нового витка западной истерии, пишет ИА «Реалист».

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Экс-офицер НАТО Джош Мэтьюз уверен, что даже четырех россиян достаточно, чтобы создать угрозу для миротворческого контингента ООН в регионе. Специалисты из России, а также обученные ими малийцы могут окончательно похоронить и без того плачевный имидж миротворцев. По его словам, прибывшие русские могут быть хорошо подготовленными специалистами, способными противостоять исламистам.

Публикация France 24 стала частью информационной кампании, сопровождающей вывод французского военного контингента из Мали. Поскольку сокращение числа военнослужащих с 5,1 тыс. до 3 тысяч накануне приезда всего четырех россиян выглядит смешно, то журналисты «дорисовали» их количество до двухсот.