Новейшее судно тылового обеспечения прибыло в Новороссийск

На военно-морскую базу Черноморского флота России прибыло новейшее судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров».

Новороссийск станет пунктом постоянного базирования корабля. Экипаж завершил межфлотский морской переход из Балтийского в Черное море, передает издание «EurAsia Daily». На пути следования судно сопровождал корабль противоминной обороны «Георгий Курбатов». Как сообщили сотрудники пресс-службы Министерства обороны РФ, во время перехода экипаж выполнял повседневные задачи в различных ситуациях и подтвердил готовность работать в штормовых условиях.

Проект корабля «Всеволод Бобров» разработан конструкторским бюро «Спецсудопроект». Водоизмещение судна — 9500 тонн, дальность плавания — более 5000 морских миль, автономность — 60 суток. Корпус рассчитан на преодоление льда толщиной до 0,6 метра.