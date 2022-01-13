Песков предупредил США о разрыве отношений в случае введения санкций против Путина

Введение санкционных ограничений в отношении президента России Владимира Путина со стороны США станет эквивалентом полному разрыву дипломатических отношений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, американские конгрессмены пытаются оказать на российскую стороны некое давление во время проведения переговоров по гарантиям безопасности. Однако эти попытки не несут в себе никакого смысла.

«Ибо речь идет о санкциях, которые по своей сути и с учетом неминуемого адекватного ответа фактически можно приравнять к инициативе по разрыву отношений. Формулировки эти кроме как таким образом трактовать невозможно», — сказал он.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что переговорный процесс с США продвигается сложно. Дипломат отметил, что стороны уже не пытаются обходить острые углы.