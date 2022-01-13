В Казахстане началось расследование о захвате власти по делу экс-главы КНБ

Правоохранители в Казахстане начали расследование по делу против экс-главы Комитета национальной безопасности (КНБ) Карима Масимова. Ему предъявили обвинения в государственной измене и действиях насильственного захвата власти, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В рамках данного дела дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти, и превышения должностных полномочий», — говорится в сообщении.

По результатам проверок будет принято соответствующее процессуальное решение. На данный момент силовики задержали двух заместителей председателя КНБ, подозреваемых в госизмене.

Массовые беспорядки в Казахстане начались с первых дней января текущего года. Жители Жанаозена и Актау вышли с протестом после повышения цен на сжиженный газ. Провокаторы из других городов поддержали их позицию. В Алма-Ате акции переросли в мародерство, а преступные группировки инициировали столкновения с правоохранителями и грабили оружейные магазины. В связи с этим в республике до 19 января был введен режим чрезвычайного положения.