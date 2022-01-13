Госдума намерена принять закон о пожизненном сроке для педофилов до 1 февраля

Депутаты Госдумы до 1 февраля планируют рассмотреть законопроект о пожизненном наказании для педофилов. Об этом председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале.

«Необходимо в приоритетном порядке рассмотреть законопроект, о котором говорили ранее. Речь идет о пожизненном заключении педофилов. Вчера депутаты Костромской облдумы обратились к нам с просьбой ускорить принятие этого закона. Решения о наказании педофилов ждет и общество. Правильно рассмотреть и принять его до 1 февраля», — пишет Володин.

Он отметил, что депутаты, вероятнее всего, по данному вопросу будут единодушны.

«Жестокое преступление в отношении 5-летней девочки вызвало большой общественный резонанс и запрос на самое суровое наказание для педофилов», — отмечается на сайте думы.

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Речь идет о страшных событиях, произошедших в Костроме в начале января. Двое мужчин, 24-летний Вадим Беляков и 44-летний Денис Герасимов похитили пятилетнюю девочку, которая играла на крыльце Дома культуры. Похитителей вычислили по камерам видеонаблюдения и задержали.

Девочку нашли мертвой в общежитии, где жили подозреваемые. Беляков и Герасимов изнасиловали ребенка, после чего убили. Тело они спрятали в спортивную сумку, намереваясь позже избавиться от улик.